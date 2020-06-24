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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 16:09

سجن جو: الشيخ عاشور يدعو لمقاومة قانون العقوبات البديلة

سجن جو: الشيخ عاشور يدعو لمقاومة قانون العقوبات البديلة
وفي رسالة مسربة من داخل سجن جو قال عاشور “سنبقى في السجن وإن طال الزمان، فما ضعفنا ولا دخل الوهن فينا، فما زلنا أولئك الأعزاء الكرام”. مضيفا “لا نساوم على شرف الأوطان، ولا نبيع الدين بالدنيا، ولن نخون القضية والثورة ودماء أحبتنا”.

ورأى عاشور بأن مقاومة هذا القانون يحتاج إلى “بصيرة وإرادة من قبل السجناء بالدرجة الأولى، ومن الأهالي بالدرجة الثانية”.

واستشهد الشيخ زهير عاشور في رسالته المسربة بخطاب آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الذي أكد على “أن العقوبات البديلة لا بد أن تقاوم كالعقوبات الأصل، ولا بد من تطهير المجتمع من كل المظالم، وأن لا تكون الحرية الممنوحة من الله عز وجل محل المساومة أبدا”.

ويقضي قانون العقوبات البديلة باستبدال السجن “بعقوبة غير سالبة للحرية” وفق شروط من بينها عدم التدخل في الشؤون السياسية، والعمل دون مقابل.

ويرى المعترضون على ذلك القانون أنه ظالم بحق السجناء السياسيين وأصحاب الرأي حيث أن اعتقالهم باطل من الأساس، كما أن القبول والتخلي عن حق التعبير عن الرأي في حد ذاته ظلم مضاعف ويتناقض مع الثورة التي تفجرت للمطالبة بالحرية والكرامة.

يذكر أن الشيخ زهير عاشور تعرض للتعذيب الوحشي بعد اعتقاله في العام 2013 وحكم عليه بالسجن المؤبد ثلاث مرات بسبب مشاركته في الثورة. وما يزال عاشور ومئات السجناء السياسيين يتعرضون للمضايقات والإنتهاكات داخل سجن جو سيء الصيت.
رقم : 870621
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