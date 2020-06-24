تونس.. وزير السياحة السابق يعلن تعافيه من كورونا

واكد روني الطرابلسي في منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك، أمس الثلاثاء الموافق 26 يونيو، خروجه من المستشفى التي كان يتلاقى بها العلاج في باريس وعاد إلى عائلته.



ووجه الشكر لكل من سأل عنه خلال فترة مرضه التي قضاها بالمستشفى.



كما اشاد الطرابلسي بفريق الأطباء التونسيين الذين أشرفوا على علاجه هناك.



واعرب عن شكره البالغ للفرق الطبية التونسية على المجهودات التي بذلتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك الفيروس قد وحد الشعب التونسي بكل اطيافه.



وكان قد اعلن الدكتور رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بأحد مستشفيات باريس محمد غنام بتحسن الحالة الصحية للطرابلسي ومغادرته للمستشفى، يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري.



وأفاد غنام بأن روني الطرابلسي يتلقى العلاج التأهيلي، وأن وضعه الصحي في تحسن مطرد.



وكان لا يسمح لأي أحد بزيارة الوزير السابق سوى أفراد عائلته المقربة وطبيبه الشخصي.



ونشير إلى أن وزير النقل السابق والنائب البرلماني هشام بن أحمد كشف عن إصابة الطرابلسي بكورونا منذ حوالي شهرين في فرنسا بعد دخوله العناية المركزة بإحدى المصحات هناك لفترة طويلة.