برهم صالح يدعو لبناء علاقات متطورة مع الأردن

وأشار صالح إلى أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة.



كما شدد الرئيس العراقي على ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي.



وحمّل الرئيس صالح الوزير الصفدي تحياته إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني.



بدوره نقل وزير الخارجية تحيات الملك الأردني إلى الرئيس العراقي، مؤكداً عزم بلاده توسيع آفاق التعاون البناء مع العراق في مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والاستقرار والرفاه.



وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتنسيق المواقف بين البلدين من أجل تخفيف حدة الأزمات في المنطقة.