الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 16:32

العراق.. والأيدي الخفية الأمريكية لإعادة ‘‘داعش‘‘

العراق.. والأيدي الخفية الأمريكية لإعادة ‘‘داعش‘‘
وقال مصدر ميداني إنّ هجمات عناصر تنظيم داعش في غرب محافظة الأنبار نُفذت بمساعدة مباشرة من الأمريكيين، مضيفاً  إنّ القوات العراقيّة نفّذت عمليات في مناطق "المناخ  ووادي حلكوم والهدرة والكعرة والعودان وبنيان سحالي .. الخ".

وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية قد تمكنت خلال تفتيش المنطقة، من اكتشاف العديد من مضافات ومخابئ الخلايا النائمة لهذا التنظيم الإجرامي وتدميرها بالكامل.

وأضاف " لقد قامت قوات الحشد الشعبي بحفر خندق كبير بالقرب من الحدود مع سوريا لتقليل هجمات عناصر داعش على معبر الوليد الحدودي في محافظة الأنبار الجنوبية الغربية".

وبحسب المصدر فإنّ الأمريكيين على الحدود الأردنيّة السّوريّة (قاعدة التنف جنوب محافظة حمص) يقدّمون الكثير من المساعدة للعناصر المخفيّة لتنظيم داعش، ما جعل المناطق الغربية من محافظة الأنبار ملاذاً آمناً للإرهابيين.

يشار إلى أن محافظة الأنبار هي أكبر محافظة في العراق، وتبلغ مساحتها الإجمالية 135 ألف كيلومتر مربع، وتؤلّف الصحاري والباديات عشرات الآلاف من الكيلومترات المربعة من هذه المساحة، حيث تتواجد العناصر المخفيّة لتنظيم داعش الإرهابي بدعم من الأمريكيين في هذه المناطق غالباً.

وبحسب مصادر ميدانية، فإنّ لدى تنظيم داعش الإرهابي حالياً حوالي 7000 عنصر نشط بشكل سرّي، وينشط عدد كبير منهم في المناطق الحدوديّة مع سوريا والأردن والمناطق الغربية من محافظة الأنبار. وتنشط العناصر الأخرى في تنظيم داعش الإرهابي في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى، حيث شنّوا هجمات عديدة على القوات العراقيّة في الأشهر الأخيرة الماضية ما أدّى إلى انعدام الأمن في هذه المناطق.
 
رقم : 870626
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
24 حزيران 2020
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
23 حزيران 2020
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
23 حزيران 2020
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
23 حزيران 2020
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
22 حزيران 2020
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس