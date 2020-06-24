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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 16:45

كورونا تجتاح الخليل.. إعلان بلدة تفوح منطقة منكوبة

كورونا تجتاح الخليل.. إعلان بلدة تفوح منطقة منكوبة
طالب رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، بإعلان الخليل محافظة منكوبة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعبر ابو اسنينة معاناتهم الشديدة بسبب نقص الكوادر والمرافق الطبية وبأن 90% من البلديات أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها.

وقال انه من الضروري إعادة مديرية صحة يطا إلى العمل مرة أخرى وتزويدها بكافة المعدات والكوادر الطبية.

ومن ناحيته قال رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات، أن البلديات تتعرض لضغط نفسي شديد من قبل المواطنين قد يؤدي للجنون.

وكشف ان هناك طبيبين فقط في البلدة هما من يتوليان علاج 200 مصاب بكورونا، وذلك بدون أي حماية أو مستلزمات طبية وقائية.

وأكدت كيلة انها ستنقل معانات وطلبات رؤساء بلديات محافظة الخليل في جلسة الحكومة القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إرتفاع اجمالي عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد إلى 1517، حالات التعافي وصلت إلى 616، و 896 حالة نشطة بالفيروس ووفاة 5 مواطنين.

وتعتقد وزارة الصحة أن المصدر الرئيسي للاصابات هم العاملون الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة وأقارب فلسطينيين يسكنون ايضا داخل فلسطين المحتلة نقلوا العدوى إلى الضفة الغربية.
رقم : 870628
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