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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 16:47
ظريف: إيران والصين تؤكدان على تعزيز العلاقات الإستراتيجية
وجاءت تصريحات ظريف في تغريدة له اليوم الأربعاء باللغة الصينية، حيث أعرب عن سعادته بالإجتماع بعضو المجلس الحكومي ووزير الخارجية الصيني على أعتاب حلول عيد قوارب التنين الصيني.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
870629
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