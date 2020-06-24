ظريف: إيران والصين تؤكدان على تعزيز العلاقات الإستراتيجية

طهران (اسلام تايمز) - أعلن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، ان خلال إجتماع عبر الفيديو مع نظيره الصيني، اتفق البلدان على دعم الإتفاق النووي وتعزيز العلاقات الإستراتيجية.