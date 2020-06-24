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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 16:54

تنديد ألف نائب أوروبي بخطة ضم ‘‘إسرائيل‘‘ للضفة

تنديد ألف نائب أوروبي بخطة ضم ‘‘إسرائيل‘‘ للضفة
ودعا النواب الذين وقعوا على تلك الرسالة لاتخاذ موقف بشأن الخطط الإسرائيلية، معربين عن مخاوف جدية من هذه الخطة.

وأعلنت إذاعة BBC البريطانية عن توقيع 240 نائب بريطاني لتلك الرسالة، لكن رفضت سفارة الكيان الاسرائيلي في لندن التعليق على تلك الرسالة.

ونشرت تلك الرسالة التي تعارض الخطط الإسرائيلية بشدة في عدة صحف قبل أسبوع من بدء عملية الضم.

وتعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلية تنفيذ عملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة لسيادتها ويشمل الضم الإسرائيلية، منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة ولكنها لن تشمل المصادقة على إقامة دولة فلسطينية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس وزراء الإحتلال.

وحذرت السلطة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي من تبعات تنفيذ مخططات الضم والتي تعتزم سلطات الاحتلال تطبيقها في الأول من تموز القادم، مؤكدًة استمرار السلطة في معركتها لإسقاط خطط الضم و صفقة ترامب مهما طال الزمن.

وطالب رئيس حركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، في رسالة وجهها إلى الأحزاب والمنظمات والهيئات السياسية في العالم العربي والإسلامي بتبني تحرّك عاجل لمواجهة سياسة الضمّ الإجرامية والعنصرية التي تنتهجها حكومة العدو في الضفة الغربية والقدس والأغوار.

ودعا إلى العمل على بناء خطّة عمل جادة لرفض وتجريم انتهاكات الاحتلال، تحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتمنع مخططات التهويد والتقسيم في المسجد الأقصى المبارك، وتدعم صمود وثبات الفلسطينيين على أرضهم.

كما طالب هنية في رسالته بعقد مؤتمرات عاجلة للأحزاب والمنظمات والهيئات السياسية في عالمنا العربي والإسلامي من أجل بلورة موقف موحّد لدعم الموقف الفلسطيني الرافض لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية برعاية أمريكية، لكل مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس.
رقم : 870631
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