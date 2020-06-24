العراق يسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في يوم واحد

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (24 حزيران 2020) ان "الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق جاء كما يلي:



تم فحص (11445) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433).



سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2200) اصابة في العراق موزعة كالتالي:



بغداد / الرصافة 177

بغداد / الكرخ 371

مدينة الطب 8

النجف الاشرف 96

السليمانية 229

اربيل 70

كربلاء 55

كركوك 123

ديالى 89

واسط 189

بابل 86

البصرة 242

ميسان 136

الديوانية 81

ذي قار 136

الانبار 14

نينوى 40

صلاح الدين 28

المثنى 30

الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 178

بغداد الكرخ 116

النجف 36

السليمانية 8

اربيل 59

دهوك 12

كركوك 41

كربلاء 32

ديالى 20

واسط 22

البصرة 12

ميسان 119

بابل 59

ذي قار 241

الديوانية 85

الانبار 6

نينوى 5

صلاح الدين 1

المثنى 9

الوفيات 79 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 13

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 2

السليمانية 9

اربيل 2

كربلاء 4

كركوك 1

ديالى 3

واسط 3

البصرة 3

ميسان 6

بابل 2

الديوانية 2

ذي قار 16

صلاح الدين 2

مجموع الاصابات : 36702

مجموع حالات الشفاء : 16814

الراقدين الكلي: 18558

الراقدين في العناية المركزة: 281

مجموع الوفيات: 1330.