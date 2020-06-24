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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 21:07

العراق يسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في يوم واحد

العراق يسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في يوم واحد
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (24 حزيران 2020) ان "الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق جاء كما يلي:

تم فحص (11445) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433).

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2200) اصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 177
بغداد / الكرخ 371
مدينة الطب 8
النجف الاشرف 96
السليمانية 229
اربيل 70
كربلاء 55
كركوك 123
ديالى 89
واسط 189
بابل 86
البصرة 242
ميسان 136
الديوانية 81
ذي قار 136
الانبار 14
نينوى 40
صلاح الدين 28
المثنى 30
الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 178
بغداد الكرخ 116
النجف 36
السليمانية 8
اربيل 59
دهوك 12
كركوك 41
كربلاء 32
ديالى 20
واسط 22
البصرة 12
ميسان 119
بابل 59
ذي قار 241
الديوانية 85
الانبار 6
نينوى 5
صلاح الدين 1
المثنى 9
الوفيات 79 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 13
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 3
النجف 2
السليمانية 9
اربيل 2
كربلاء 4
كركوك 1
ديالى 3
واسط 3
البصرة 3
ميسان 6
بابل 2
الديوانية 2
ذي قار 16
صلاح الدين 2
مجموع الاصابات : 36702
مجموع حالات الشفاء : 16814
الراقدين الكلي: 18558
الراقدين في العناية المركزة: 281
مجموع الوفيات: 1330.
رقم : 870663
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