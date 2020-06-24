الموسوي ردا على شينكر: ابتزاز وتضليل وافلام هوليودية

ووصف كلام شينكر بأنه "محاولة لذر الرماد في العيون، مضيفا نحن معتادون على افلامهم الهوليودية ولعبة البروباغندا والتضليل النموذجية التي تمارسها ​اميركا​".



واكد الموسوي ان "الربط الاميركي بين السماح للبنان باستخراج نفطه من البلوكات الجنوبية وبين ​ترسيم الحدود​ البحرية مع ​فلسطين​ هو في سياق الابتزاز ايضا"، مذكرا بـ"فشل محاولاتهم تسليم ملف الترسيم الى جهات يعتقدون انها تخضع لإرادتهم في الداخل اللبناني".



وبشأن نصيحة شينكر بعدم ذهاب لبنان نحو الصين في المشاريع الاستثمارية وتخويف اللبنايين من ذلك، أوضح أن "الأميركيين دائما يتحفوننا اننا يجب ان يكون لدينا سيادة واستقلال فليدعونا نمارس سيادتنا واستقلالنا ونذهب بالاتجاه الذي يفيد لبنان اولا ويفيد لبنان اكثر وهم فليوقفوا تدخلاتهم، واعتقد ان ​الحكومة اللبنانية​ و​الدولة اللبنانية​ ليست قاصرة وتستطيع ان تفعل ما هو الافضل لها وللبنانيين".