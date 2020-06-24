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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 21:16

كورونا يحصد في بريطانيا ارواح 154 شخصا

كورونا يحصد في بريطانيا ارواح 154 شخصا
وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 43081 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وشهدت حصيلة الإصابات اليومية جراء "كوفيد-19" في بريطانيا تراجعا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل وزارة الصحة 653 إصابة جديدة في تقرير اليوم (مقابل 874 إصابة أمس الثلاثاء و958 إصابة الاثنين و1221 إصابة الأحد و1295 إصابة السبت و1346 إصابة الجمعة).

وبشكل عام، تم تسجيل 306862 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة.
رقم : 870668
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