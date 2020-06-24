الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 21:19

أول رد فعل أردني بشأن مخطط ضم الاحتلال للضفة

أول رد فعل أردني بشأن مخطط ضم الاحتلال للضفة
وتقدم وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، ببيان خلال الجلسة الشهرية للمجلس حول القضية الفلسطينية.

وتوجه الصفدي في حديثه إلى مجلس الأمن الدولي مطالبا بضرورة تحرك فاعل وفوري، لمنع الضم الإسرائيلي للأراض الفلسطينية.

وقال الصفدي ان قرار الكيان الصهيوني بضم اجزاء من الاراض الفلسيطينية يعرض جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحقيق السلام في المنطقة للخطر.

ودعا الصفدي كل الاطراف العربية والعالمية التي تؤمن بالسلام، إلى رفض الضم والعمل على منعه، مشددا الصفدي على أن تلك الخطة تقوض تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وكان قد حذر الصفدي من قبل ان خطة الضم ستؤثر على العلاقات الاردنية الاسرائيلية وان الاردن ستتخذ القرار الذي ينسجم مع مواقفها وبما ينسجم مع الثوابت وبما يحمي المصالح الوطنية الأردنية.

وأجرى الملك عبد الله اتصالا هاتفيا بالرئيس الاتحادي الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، اكد خلالها ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويخطط الكيان الإسرائيلي لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.

هذا وقد دعت جميع الفصائل الفلسطينية العالم العربي والدولي لفرض هذا المخطط الاسرائيلي العنصري والمجحف بحق الشعب الفلسطيني والذي يحول فلسطين الى دويلة صغيرة.
رقم : 870669
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
24 حزيران 2020
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
23 حزيران 2020
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
‘‘قانون قيصر‘‘ وانعكاساته على الداخل اللبناني
23 حزيران 2020
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
الصراع الليبي.. كثر الطباخون فغاب الحل
23 حزيران 2020
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
العرش الإمارتي السعودي قائم على جثث أطفال اليمن
22 حزيران 2020
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
صراع غنائم الحرب.. الإمارات وتركيا على خط النار!
22 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس