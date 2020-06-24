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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 21:22

روحاني: نقف بصلابة بمواجهة أطماع وغطرسة أميركا

روحاني: نقف بصلابة بمواجهة أطماع وغطرسة أميركا
واشار الرئيس روحاني لدى تسلمه اليوم أوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الجديد "هان سونغ أو" ، الى العلاقات الودية بين البلدين منذ بداية الثورة الإسلامية ولحد الان معربا عن امله في ان تقود جهود مسؤولي البلدين الى النهوض بمستوى التعاون والعلاقات بين الجانبين .

واعتبر الرئيس روحاني الولايات المتحدة بأنها عدو مشترك للبلدين وقال انه لطالما كان المسؤولون الأمريكيون ظالمين للحكومات والدول مثل إيران وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، وعلينا أن نقف بصلابة اكبر مما مضى بوجه اطماع وغطرستهم .

بدوره اشار هان سونغ - أو ، السفير الجديد لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلال تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الى ضرورة بذل المساعي لتطوير العلاقات بين البلدين وقال ان التصدي لاطماع وهيمنة اميركا هو قاسم مشترك للعلاقات بين البلدين.
رقم : 870670
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