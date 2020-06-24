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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 21:24

دخول 50 آلية أميركية محملة بمواد لوجستية إلى ريف الحسكة

دخول 50 آلية أميركية محملة بمواد لوجستية إلى ريف الحسكة
وذكرت مصادر أهلية في قرية السويدية بريف رميلان أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي دخل من معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قادماً من العراق ومكوناً من 50 آلية تحمل معدات عسكرية ولوجستية من شاحنات وناقلات وصهاريج نفط لدعم قواتها في قواعدها غير الشرعية المنتشرة في ريف محافظة الحسكة.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيره من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق.
رقم : 870671
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