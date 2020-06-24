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الأربعاء 24 حزيران 2020 ساعة 21:26

روسيا : رد ايران على قرار الوكالة الدولية بغاية المسؤولية

روسيا : رد ايران على قرار الوكالة الدولية بغاية المسؤولية
وكتب الدبلوماسي الروسي في تغريدة له اليوم : ان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، حدد الرد الرسمي على القرار الاخير لمجلس الحكام حول ايران.

واضاف : لقد اعرب (روحاني) عن رفضه لهذا القرار، كما حذر بشأن تداعياته السلبية المحتملة؛ مؤكدا في الوقت نفسه على مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ان الموقف هذا كان في غاية المسؤولية.

وكان الرئيس روحاني اكد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني وأمريكا مارسا خلال الفترة الاخيرة ضغوطا كبيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ الأمر الذي يبعث على القلق بشان ابتعاد الوكالة عن التزاماتها القانونية.

واضاف، أن "سلوكنا مع الوكالة كان في اطار القانون وعلاقات الصداقة، لقد تعاونا على الدوام معها وكان مفتشوها حاضرين في إيران، وقدموا ما يتراوح بين 16 الى 17 تقريرا مؤكدين فيها على تعاون إيران الكامل معهم.

وتابع رئيس الجمهورية : أن الاوروبيين لم يفوا بتعهداتهم تجاه ايران قبل وبعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، وهم خجلون أمامنا ولطالما اعتذروا حضوريا أو هاتفيا، لكنهم اليوم حشروا انفسهم دون أي مبرر في الظروف الخاصة التي افتعلها الكيان الصهيوني وأمريكا.

كما اشاد بمواقف روسيا والصين وبعض الدول الاخرى؛ مؤكدا ان هذه البلدان التزمت بالقانون، وعلى اوروبا أن لاتخضع للضغوط الامريكية، كما يتعين على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تحافظ على استقلالها.
رقم : 870672
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