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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 09:37

لماذا يختلف الهُجوم الأخير على الرياض عن سابِقاته؟

لماذا يختلف الهُجوم الأخير على الرياض عن سابِقاته؟
الآراء تتعارض حول الأضرار التي أحدثتها عمليّة توازن الرّدع الرّابعة حسب التّسمية اليمنيّة، العقيد الرّكن تركي المالكي المُتحدّث باسم التّحالف أكّد أنّه جرى اعتِراض جميع الصّواريخ، وإسقاط ثماني طائِرات مُسيّرة، ولكن السيّد محمد البخيتي عُضو المجلس السّياسي لحركة “أنصار الله” أكّد العكس تمامًا، وقال إنّ الصّواريخ والطّائرات المسيّرة أصابت وزارتيّ الدّفاع والاستِخبارات وقاعدة الملك سلمان الجويّة في الرياض، علاوةً على أهدافٍ عسكريّةٍ في مدينتيّ جيزان ونجران الحُدوديّتين.

وبحسب مصدر صحفي بيانات التّضامن والإدانة التي صدرَت عن حُكومات عربيّة في مِصر والجزائر ومُعظم الدول الخليجيّة، إضافةً إلى منظّمة المُؤتمر الإسلامي تُرجّح الرّواية الحوثيّة، أي إصابة الصّواريخ والطّائرات المسيّرة لأهدافها في العُمق السعودي، والعاصِمة الرياض على وجه الخُصوص، وقد أثارت هذه الإدانات غضب حركة “أنصار الله” التي حاول أنصارها على وسائل التواصل الاجتماعي التّذكير بأنّه لم تصدر أيّ إدانات عن هذه الدّول لهجَمات طائرات التّحالف على مُدنٍ يمنيّةٍ ومقتل الآلاف من المَدنيين.

وأكدت المصادر أن حرب اليمن التي أكملت عامَها الخامس ودخلت في السّادس، لم تُحقِّق أي من أهدافها، مضيفة أن الهُجوم الصّاروخي الأخير الذي استَهدف العاصمة الرياض، يجب أن يُعجِّل بالعودة إلى مُفاوضاتٍ جديّةٍ بين التّحالف السّعودي وحركة أنصار الله، للتوصّل إلى تسويةٍ لإنهاء الحرب، وأهم شُروط هذه التّسوية الاعتِراف بالخصم وقُدراته العسكريّة وبتآكلِ مكانه، ونُفوذ الحُكومة المستقيلة التي باتت مُهمَّشةً وخارج الحِسابات السياسيّة.
رقم : 870753
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