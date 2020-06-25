كردستان العراق تسجل 4 وفيات و216 اصابة جديدة بكورونا

وقال البيان رقم 120 لوزارة الصحة في منطقة كردستان، امس الاربعاء (24 حزيران 2020) انها "حجرت 125 مصابا جديدا ليضافوا الى 1276 شخصا موجود في الحجر في 31 مكانا مختلفا من بينهم 508 من اربيل و104 من السليمانية و664 من دهوك".



وكانت محافظة السليمانية، اعلنت، الاربعاء، فرض حظر للتجوال داخل مركز المدينة، بالتزامن مع ارتفاع عدد الاصابات المسجلة داخل المحافظة.



وقالت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في المحافظة، في بيان لها اليوم (24 حزيران 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه بعد استشارة وزير الداخلية في كردستان، تقرر فرض حظر حركة مرور السيارات داخل مركز مدينة السليمانية، ابتداء من يوم الخميس 2020/6/25"، وان المواطنين عليهم التنقل مشيا الى السوق، اتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية".



واضاف البيان ان "رواتب موظفي اقليم كردستان ستصرف خلال الايام المقبلة، كما ستباشر الدوائر التابعة لوزارة المالية دوامها اثناء ايام توزيع الرواتب بالالتزام بالتعليمات الصحية في مواجهة فيروس كورونا".



واكد ان "جميع الوحدات الادارية التابعة لمحافظة السليمانية، ملزمة بالكتاب المرقم (125) الصادر في 2020/6/20، واتخاذ الانسب لمواجهة تفشي فايروس كورونا".