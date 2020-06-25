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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 10:13

اشتية يقر حزمة مساعدات لمنطقة الأغوار

اشتية يقر حزمة مساعدات لمنطقة الأغوار
واعلن اشتية عن تلك المساعدات خلال المؤتمر الوطني الثاني الذي انطلق بحضور اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة، في قرية فصايل بمنطقة الأغوار.

وهذا الاجتماع بمثابة تأكيد على موقف السلطة الفلسطينية الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية ودعما للمواطنين في المناطق المهددة بالاستيلاء عليها.

وقال أشتية إن جذور الشعب الفلسطيني ضاربة في أرض الاغوار مؤكدا على استمرار النضال حتى تحقيق التحرير.
وستتمثل تلك المساعدات في:-

1. سوف يتم صرف كامل مستحقات المزارعين في الأغوار المستحقة على السلطة.

2. تخصيص الآبار المائية التي تملكها السلطة في منطقة الاغوار لصالح المزارعين، وهذه الآبار سوف تضخ 3.5 مليون متر مكعب من المياه.

3. معالجة المياه في بئر العوجا، ليضخ ما مجموعه 600 ألف متر مكعب من المياه.
4. شراء 5 جرارات زراعية لخمس جمعيات زراعية تعمل في الاغوار.

5. توفير قروض ميسرة لكل المستثمرين الذين يريدون العمل في الغور.

6. إنشاء تعاونيات زراعية لهؤلاء السيدات اللائي يعملن في المستوطنات، لكي يعملن على الارض الفلسطينية، وتعزيز القوة الانتاجية للاقتصاد الوطني.

7. دعم التعرفة الكهربائية لجميع السكان في منطقة الغور.

8. إنشاء 11 محطة طاقة شمسية من خلال سلطة الطاقة.

9. تقديم مشاريع بنية تحتية بقيمة 11.5 مليون شيكل للقرى الواقعة في الغور.

10. اعفاء سكان الاغوار من 75% من تكلفة رخصة البناء لكل من يريد ان يبنى بيتا جديداً.

11. تقديم 30 منحة جامعية لطلاب الاغوار في تخصصات الطب والهندسة الزراعية، وباقي التخصصات التي تعزز وجودهم.

12. فتح فروع للبريد في العوجا والجفتلك، والتي سوف تصبح فروعا للبنك الحكومي الذي سوف نقوم بإنشائه في فلسطين قريبا.

13. توفير سيارتي اطفاء لخدمة اهلنا في الاغوار، وسوف نوفر 3عيادات متنقلة للتجمعات البدوية في الاغوار، بالإضافة الى تخصيص سيارة اسعاف.

14. ابتداءً من بداية الشهر القادم، سوف يبدأ العمل بنظام الحوافز للمشاريع الاستثمارية للمستثمرين في الاغوار.

15. تقديم علاوة لكل ابناء الاغوار العاملين في السلطة الوطنية، مثل العلاوة التي تقدم لأبناء القدس.

16. بناء 3 مدارس جديدة في المنطقة، وتزويد جميع الغرف الصفية في كافة مدارس الاغوار بمكيفات هوائية، من اجل تيسير العملية التعليمية في المدارس وتجهيز الساحات والمرافق الصحية في 15 مدرسة في الاغوار.

17. كل شاب او صبية اينما كانوا يريدون إنشاء مشروع زراعي في منطقة الاغوار، أعلن باسمكم أن ارض الاوقاف وأراضي الدولة مفتوحة للاستثمار، بواقع 10 دونمات لكل مستثمر، وكل من يريد الاستثمار في الاغوار اهلا وسهلا وسنقدم له ما يريد.

ويقع هذا البرنامج ضمن خطة الحكومة التنموية بشكلها الكامل خاصة ذلك المتعلق بتنمية العمليات الزراعية في الأغوار، والشق المتعلق بالبنى التحتية.

وتتمثل اهمية الاغوار في فلسطين انه يضم 250 الف شجرة نخيل، ويحوي 30% من مياه الضفة الغربية، وهو خط التماس مع الأردن.

ويعتزم الكيان الصهيوني ضم 30% من أراضي الضفة الغربية لنهر الاردن التي احتلها في حرب عام 1967 الى الاراضي المحتلة الاخرى وبذلك لن يكون للضفة الغربية حدود مع نهر الاردن والبحر الميت بل سيكون الطريق الوحيد لربطها مع العالم الخارجي عبر جسرين الاردن والاراضي المحتلة فقط.

وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
رقم : 870775
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