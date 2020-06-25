تهديد أميركي جديد: إخراج لبنان من أزمته والمقابل!

وفي مؤتمر صحافي، أوضح بومبيو أنّ "واشنطن مستعدة لمساعدة لبنان إذا عملت الحكومة بطريقة ‬‬لا تجعلها رهينة لحزب الله" حسب تعبيره.



وأشار بومبيو إلى أنّه "إذا أظهرت الحكومة اللبنانيّة استعدادها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، فإن الولايات المتحدة والعالم بأسره سيساعدان في نهوض اقتصادها مجدداً".



وكان الأمين العام لحزب الله قد شدد قبل أيام، على أنّ "من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع، سيبقى سلاحنا في أيدينا، ونحن سنقتله". معتبرا أن "موضوع الدولار مؤامرة أميركية على لبنان وشعبه وليرته واقتصاده، وهناك من يدير هذه العملية".



وأكد السيد نصر الله أن من بين الـ20 مليار دولار التي نقلت خارج لبنان، لم يذهب دولار واحد إلى سوريا، وحاكم مصرف لبنان يعرف ذلك".



وبدوره، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تحدث يوم أمس، خلال اجتماع لـ"حركة أمل"، عن الضغوط التي يتعرّض لها لبنان على خلفية "صفقة القرن" "وقانون قيصر" الذي يستهدف سوريا.



وأكد بري أنّ موقفه هو "موقف الحليف الوفي لمن وقف إلى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف".



ويواجه لبنان أزمة اقتصاديّة ومالية ونقديّة حادة مع انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، زادت حدتها مع أزمة كورونا، في وقت تعود فيه المظاهرات إلى العديد من المناطق.



كما باتَت المواجهة التي تُديرها الولايات المتحدة الأميركية ضد لبنان واضحة ومن دون قفازات. مع بداية اشتداد الأزمة، كانَ المسؤولون الأميركيون يربطون مساعدة لبنان بتحقيق الإصلاحات، إلى أن تبيّن شيئاً فشيئاً أن ما تريده واشنطن فعلياً هو "الانقلاب على حزب الله".