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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 10:27

المندوب الروسي في الوكالة يرد على مزاعم خبراء امريكيين

المندوب الروسي في الوكالة يرد على مزاعم خبراء امريكيين
وكتب السفير ومندوب روسيا الدائم في فيينا "ميخائيل أوليانوف" في رسالة على تويتر صباح اليوم، أن بعض الخبراء الأمريكيين زعموا بجدية أن إيران "انتهكت معاهدة حظر الانتشار النووي تماما".

واضاف : "إذن لماذا لم يطلع بقية العالم، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام، على هذا "الواقع" الرهيب؟ من المؤكد أن المستشارين السيئين والاعلام المعادي كان لهما دورهما في تضليل هؤلاء الخبراء.

وفي تغريدة سابقة أعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا "ميخائيل اوليانوف"، موقف ايران ازاء قرار مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بانه كان على قدر عالي من المسؤولية.

الرئيس الايراني حسن روحاني، كان قد أكد أمس أن الكيان الصهيوني وأمريكا مارسا مؤخرا ضغوطا كبيرة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمر الذي يبعث على القلق من أن تنحرف الوكالة عن التزاماتها القانونية.

واضاف : أن سلوكنا مع الوكالة كان في اطار القانون وعلاقات الصداقة، لقد تعاونا معها دائما، وكان مفتشوها حاضرون دوما في إيران ، وقد كتبوا ما بين 16 الى 17 تقرير أكدوا فيها تعاون إيران الكامل.

واشار روحاني الى واجب الوكالة الدولية تجاه الدول وقال : ان الكيان الصهيوني وامريكا مارسا ضغوطا على الوكالة لتراجع نشاطاتها طوال 18 عاما الماضية ، انهما يريدان حرف الوكالة عن مسارها ، مضيفا أن الاساس لدينا هو التعاون مع الوكالة ، لكن عليها ان لاتنحرف عن مسارها القانوني .

واشاد روحاني بمواقف روسيا والصين وبعض الدول الاخرى مؤكدا انها تصرفت في اطار القانون ، وعلى اوروبا أن لاتستسلم للضغوط الامريكية ، كما ان على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تحافظ على استقلاليتها .

يذكر ان مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية صادق، في اجتماعه يوم الجمعة الماضي، على اقتراح الترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) ضد ايران وذلك رغم مخالفة الصين ووسيا الشديدة له.
رقم : 870780
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