ايران تشرع بتمديد خط إنبوب نقل النفط لبحر عمان

وبموازاة تدشين عدة مشاريع بالنفط والغاز والبتروكيماويات، تم البدء رسميا بالمشروع الاستراتيجي لمد خط أنابيب نقل النفط من منطقة "غورة" في بوشهر (جنوب) الى منطقة "جاسك" (جنوب شرق) المطلة على بحر عمان في خطة ترمي الى تقليل الاعتماد على تصدير النفط عبر مضيق هرمز.



ويستهدف المشروع نقل مليون برميل من الخام الثقيل والخفيف يوميا من غورة الى جاسك عبر انبوب بقطر 42 بوصة وبمسافة 1000 كم، عبر الافادة من 5 محطات ضخ، كما يشمل انشاء 11 محولا كهربائيا وخطوط نقل للكهرباء بطول 180 كم، اضافة الى انشاء محطة تصديرية للنفط و20 خزانا بطاقة استيعابية اجمالية 10 ملايين برميل ورصيف نفطي.