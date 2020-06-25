مجلس القبائل: ليبيا مقبرة تهيؤات وأطماع السيسي

وضم المجلس عددا من مشائخ وأعيان القبائل الليبية، وأصدر بيانا، قال فيه إنه تابع ما يتعرض له الوطن من مؤامرات داخلية وخارجية، وأطماع وتدخلات سافرة من دول أججت الصراع وعمقت الخلاف، وعدّت نفسها وصية على الشعب الليبي وترابه؛ تحقيقا لمصالحها، دون مراعاة للمواثيق التي تحكم الشعوب والدول.



وأضاف المجلس لعل في كلمة الرئيس المصري والذي هدد بصورة واضحة وفجة بالتدخل في ليبيا عسكريا، بحجة حماية الأمن القومي المصري، خير شاهد.



واكد المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية إنه يرفض رفضا قاطعا كل ما جاء في كلمة السيسي، ويعدّها إعلان حرب، وسوف تكون ليبيا مقبرة لتهيؤاته وأطماعه.



ودعا المجلس الجيش المصري ألّا يكون أداة لانتهاك السيادة الليبية، محذرا من أن أي تصرف أو عدوان من شأنه الإساءة للعلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.



وكان قد ألمح السيسي إلى احتمال تدخل الجيش المصري في ليبيا اذا دخلت قوات الوفاق مدينتي سرت والجفرة، ما أثار غضبا واسعا بين الليبيين، فضلا عن انتقادات دولية.



واعتبر أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وهو مجلس النواب (طبرق).



وأكد رئيس مجلس برلمان طبرق الليبي عقيلة صالح، أمس الأربعاء، إنه سيطلب رسميا من مصر التدخل عسكريا في اذا حاولت قوات حكومة الوفاق الدخول الى مدينتي سرت والجفرة.



وتتعرض الحكومة الليبية، برئاسة فائز السراج، لضغوط عديدة منذ أن تمكن الجيش الليبي، في حزيران الجاري، من تحرير ما كانت المناطق القابعة تحت سيطرة قوات حفتر في العاصمة (غربا)، ثم تحرير مدينتي ترهونة وبني وليد، والتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت (450 شرق طرابلس).



وردت حكومة الوفاق على تهديدات السيسي بأن سرت والجفرة ليبيتان وأنها ماضية في بسط السيطرة على كامل التراب الليبي.



واعلن الرئيس الفرنسي دعمه للمبادرة المصرية واشار انه لن يسمح باستمرار القتال في ليبيا وسيقوم هو الاخر بالتدخل العسكري.