وأصدر منصف المرزوقي بيانا، نشره على صفحته الشخصية بفيسبوك، لـالمجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية الذي يرأسه، عبر فيه عن استنكاره للتهديدات التي أطلقها الرئيس المصري منذ أيام ضد حكومة الوفاق في ليبيا، مع التلويح بالتدخل العسكري بعد هزائم قوات حفتر في الغرب الليبي.واعتبر أن تلك التهديدات تشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية ولسيادة الشعب الليبي.كما اعتبر بيان المجلس (الذي حمل توقيع المرزوقي) أن أي تشكيك في شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي، ولدى الأمم المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي والانخراط في المشاريع الاقليمية التي تريد استدامة الحرب في ليبيا وتعطيل المسار السياسي فيها واستغلال ثرواتها واستعمالها كمنصة لتنفيذ أجندات التصدي لموجات التحرر في كامل المنطقة".ودعا كل قوى الأمة الحية لدعم صمود الشعب الليبي والوقوف الى جانبه في مساعيه للتصدي لمخططات التقسيم ولحماية سيادته الوطنية وبناء دولته المدنية الديمقراطية المستقرة تحت حكم دستور توافقي يستفتى عليه عموم الشعب الليبي".ورفضت حكومة الوفاق الليبية، تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معتبرة أنها تدخل سافر في شؤون ليبيا، وإعلان واضح للحرب عليها.وتتعرض الحكومة الليبية، برئاسة فائز السراج، لضغوط عديدة منذ أن تمكن الجيش الليبي، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، من تحرير ما كانت المناطق القابعة تحت سيطرة حفتر في العاصمة (غربا)، ثم تحرير مدينتي ترهونة وبني وليد، والتأهب حاليا لتحرير مدينة سرت (450 شرق طرابلس)وردت حكومة الوفاق على تهديدات السيسي بأن سرت والجفرة ليبيتان وأنها ماضية في بسط السيطرة على كامل التراب الليبي.واعلن الرئيس الفرنسي دعمه للمبادرة المصرية واشار انه لن يسمح باستمرار القتال في ليبيا وسيقوم هو الاخر بالتدخل العسكري.