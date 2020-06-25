الإمارات تتضامن مع فرنسا ضد تركيا

وأعرب قرقاش في تغريدة بالخصوص، عن إدانة الإمارات بشدة سلوك تركيا الذي وصفه بـ"الخطير"، والمتمثل في "استهداف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر".



هذا وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء في أنقرة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقف وراء ارتكاب حفتر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، حسب تعبيره.



وردا على تصريحات ماكرون التي وصف فيها دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني الليبية باللعبة الخطيرة، أعرب جاويش أوغلو عن بالغ قلقه من الوجود الفرنسي في ليبيا. وقال إن فرنسا تناقض نفسها بشأن ليبيا من خلال دعمها لحفتر من جهة، ودعم مجلس الأمن الدولي الذي هي عضو فيه لحكومة الوفاق، من جهة أخرى.



ووصف أوغلو سياسة فرنسا تجاه ليبيا بـ "النفاق والخداع"، وأكد أن الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليبيا، مشيرا إلى أن وقوف الدول المترددة سابقا مع حكومة الوفاق، وتزايد الدعم لهذه الحكومة، أكثر ما استفز فرنسا والإمارات.



فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين السبت الماضي أن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا يتطلب انسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة سرت الاستراتيجية.



وقال كالين، الذي تدعم بلاده حكومة الوفاق في طرابلس، في مقابلة مع "فرانس برس" إن تركيا تدعم مطلب حكومة الوفاق بضرورة العودة إلى خطوط عام 2015، وهو ما يمر بـ"انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة" في الجنوب.