?>?> روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني - اسلام تايمز
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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 12:31

روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني

روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
وفي مراسم افتتاح المشاريع الوطنية لوزارة النفط اليوم الخميس في محافظات اذربايجان الغربية والمحافظة المركزية وهرمزكان، أكد روحاني أن مشروع مد انبوب غوره – جاسك يكتسب أهمية كبيرة من الناحية الأمنية، وكان انجاز هذا المشروع الشغل الشاغل لحكومته .

واعتبر روحاني ان خط انابيب غوره - جاسك هو من أهم المشاريع الاستراتيجية لحكومته، مضيفا ان هناك 17 مشروعا سيفتتح حتى نهاية العام الايراني الجاري ( ينتهي 20 مارس القادم) ، كما ان الطاقة الانتاجية لمصانع البتروكيماويات قد تضاعفت خلال السبع سنوات الاخيرة وستصل ايراداتها الى 25 مليار دولار.

واشار روحاني الى ان مجمعات انتاج الصلب في البلاد تمكنت من خلال التعاون فيما بينها من انتاج الأنابيب بالمواصفات التي تحتاجها وزارة النفط دون الاعتماد على الشركات والخبرات الأجنبية ، موضحا اننا بحاجة الى ألف كيلومتر من هذه الانابيب وقد توفر حتى الآن نصفها تقريبا.

وتابع روحاني قائلا : كان علينا ان نطلب مساعدة الشركات الاجنبية في كل المراحل لانجاز هذا المشروع الكبير ، لكن وببركة الحظر وجهود المبدعين والمحققين والعمال داخل البلاد انجزنا ما نريده ، وبالتالي فان الحظر وبرغم المشاكل التي اودها كان فرصة للابداع في العديد من المجالات.
رقم : 870820
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