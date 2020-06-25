?>?> مدمرة أميركية اقتربت من مياه فنزويلا... والأخيرة تحذر - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 12:37

مدمرة أميركية اقتربت من مياه فنزويلا... والأخيرة تحذر

مدمرة أميركية اقتربت من مياه فنزويلا... والأخيرة تحذر
وقال وزيرُ الدفاعِ الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إنَّ المدمرةَ الأميركيةَ اقتربت لتصبحَ على بُعدِ ثلاثين ميلاً بحرياً معتبراً الخطوةَ تحدياً وعملاً استفزازياً.

وندّد لوبيز يوم أمس الأربعاء بـالعمل استفزازي، بعد اقتراب مدمّرة قاذفة للصواريخ تابعة للبحرية الأميركية من المياه الإقليمية لفنزويلا من دون أن تخترقها. وحذر من أنه إذا قامت المدمرة بـ"عمليات عسكرية" في المياه الفنزويلية "فستواجه رداً قوياً من قواتنا المسلحة".

وكانت القواتُ الاميركية اعلنت الثلاثاءَ اَنَّ السفينةَ أبحرت عمداً في منطقةٍ بحريةٍ تطالبُ بها فنزويلا بهدفِ تنفيذِ عمليةٍ لحرّيةِ الملاحةِ وذلك لكي تدحضَ مزاعمَ بحريّةً مبالغاً بها من قبلِ فنزويلا بحسبِ تعبيرِها.

وفي السياق، اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم أمس، فرض عقوبات احادية على قباطنة السفن الايرانية الخمس التي قامت بنقل حوالى 1،5 مليون برميل من الوقود الى فنزويلا .

وبحسب بيان الوزارة الامريكية الذي نشر يوم الاربعاء فان التهمة التي وجهت للقباطنة الخمس وهم «علي دانایي کنارسري»، «محسن كوهردهي»، «علي رضا رهنورد»، «رضا وزیري» و «حمیدرضا یحیی‌زادة» هي انتهاك الحظر الامريكي الاحادي .

هذا وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد اعلن بانه تم فرض عقوبات أميركية على 5 إيرانيين على صلة بشركات شحن نقلت النفط لفنزويلا، مستعيدا اسطوانته المشروخة حول تمرد ايران ودعمها لحركات المقاومة التي وصفها بالارهابية .

يشار الى ان خمس ناقلات وقود توجهت من ايران الى فنزويلا وسط تهديدات امريكية الا انها افرغت شحنتها دون اي مشاكل ، فيما رست يوم الاثنين السفينة "جولسان" التي ترفع علم إيران كالسفن السابقة في ميناء لاجويرا الفنزويلي حاملة موادا غذائية .
رقم : 870823
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
25 حزيران 2020
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
25 حزيران 2020
وزير الدفاع الإيراني: بلغنا مراحل متقدمة في صناعة الطائرات
25 حزيران 2020
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
24 حزيران 2020
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
24 حزيران 2020
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
23 حزيران 2020
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس