الصفحة الرئيسية
0
الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 14:03

قائد القوة الجوية الايرانية: طيارونا جاهزون للرد على اي تهديد

قائد القوة الجوية الايرانية: طيارونا جاهزون للرد على اي تهديد
وفي کلمته الیوم الخمیس خلال مراسم تسلم القوة الجوية 3 مقاتلات من طراز "کوثر" مصنعة من قبل منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، قال العميد طيار نصير زادة، ان مهندسي الصناعة الجوية في وزارة الدفاع وطياري القوة الجوية للجيش اثبتوا بانهم من افضل المهندسين والطيارين في مجال الملاحة الجوية في العالم.

واضاف، ان انتاج الطائرة المقاتلة القاذفة "كوثر" ومواصلة نشاط الخط الانتاجي لهذا الجيل من المقاتلات من قبل خبراء الصناعة الجوية في وزارة الدفاع قد احبط تصورات الاعداء بانهم يمكنهم عبر الحظر الشامل ايقاف العجلة العسكرية خاصة الصناعة الجوية للبلاد.

واعتبر تحليق طياري القوة الجوية بمقاتلات ايرانية الصنع تماما امرا باعثا على الفخر واضاف، ان طياري القوة الجوية الشجعان والبواسل والاكفاء والثوريين اثبتوا استعدادهم لمواجه اي تهديد.

كما اعتبر التحليق المتزامن والمنسق للمقاتلات الثلاث من طراز "كوثر" وتنفيذ مناورات في مستويات واطئة من قبل طياري القوة الجوية للجيش امرا جديرا بالاشادة وقال، ان الكفاءة والذكاء والتدريبات الحديثة والمعقدة من قبل اساتذة الطيران في البلاد قد تجلت اليوم في مناورة الطيارين بهذه الطائرات.  

واكد في الختام بانه على الشعب الايراني العظيم ان يطمئن بان حماة ومدافعي سماء ايران الاسلامية قادرون على الرد على اي تهديد لان الكوادر البشرية للقوات المسلحة الايرانية زاخرة بالايمان والعقيدة الراسخة التي لا يمكن تقييمها بالمعايير المادية.
رقم : 870831
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
25 حزيران 2020
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
25 حزيران 2020
وزير الدفاع الإيراني: بلغنا مراحل متقدمة في صناعة الطائرات
25 حزيران 2020
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
24 حزيران 2020
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
24 حزيران 2020
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
روحاني : سنتجاوز هذه الظروف الصعبة المفروضة إذا..
23 حزيران 2020
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
القوات اليمنية تستهدف الرياض في عملية توازن الردع
23 حزيران 2020
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
السيد نصرالله وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية
23 حزيران 2020
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
هل ستتمكّن صواريخ "فاتح" و "ذو الفقار" من مواجهة طائرات "أفاكس"
23 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس