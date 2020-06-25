قائد القوة الجوية الايرانية: طيارونا جاهزون للرد على اي تهديد

وفي کلمته الیوم الخمیس خلال مراسم تسلم القوة الجوية 3 مقاتلات من طراز "کوثر" مصنعة من قبل منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، قال العميد طيار نصير زادة، ان مهندسي الصناعة الجوية في وزارة الدفاع وطياري القوة الجوية للجيش اثبتوا بانهم من افضل المهندسين والطيارين في مجال الملاحة الجوية في العالم.



واضاف، ان انتاج الطائرة المقاتلة القاذفة "كوثر" ومواصلة نشاط الخط الانتاجي لهذا الجيل من المقاتلات من قبل خبراء الصناعة الجوية في وزارة الدفاع قد احبط تصورات الاعداء بانهم يمكنهم عبر الحظر الشامل ايقاف العجلة العسكرية خاصة الصناعة الجوية للبلاد.



واعتبر تحليق طياري القوة الجوية بمقاتلات ايرانية الصنع تماما امرا باعثا على الفخر واضاف، ان طياري القوة الجوية الشجعان والبواسل والاكفاء والثوريين اثبتوا استعدادهم لمواجه اي تهديد.



كما اعتبر التحليق المتزامن والمنسق للمقاتلات الثلاث من طراز "كوثر" وتنفيذ مناورات في مستويات واطئة من قبل طياري القوة الجوية للجيش امرا جديرا بالاشادة وقال، ان الكفاءة والذكاء والتدريبات الحديثة والمعقدة من قبل اساتذة الطيران في البلاد قد تجلت اليوم في مناورة الطيارين بهذه الطائرات.



واكد في الختام بانه على الشعب الايراني العظيم ان يطمئن بان حماة ومدافعي سماء ايران الاسلامية قادرون على الرد على اي تهديد لان الكوادر البشرية للقوات المسلحة الايرانية زاخرة بالايمان والعقيدة الراسخة التي لا يمكن تقييمها بالمعايير المادية.