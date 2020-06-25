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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 15:30

صحيفة عبرية: خطةّ الضمّ لن تشمل غور الأردن‎

صحيفة عبرية: خطةّ الضمّ لن تشمل غور الأردن‎
وذكرت "معاريف" أنّ "وزير الخارجية غابي أشكنازي يقدّر بأن الضمّ لن يشمل غور الأردن"، إذ قال خلال محادثات مغلقة في منتدى حول القضية: "في تقديري فإن الضم لن يشمل غور الأردن والجميع يُدرك ذلك".

وبحسب الصحيفة، زادت في الأسابيع الأخيرة الأصوات في الإدارة الأميركية التي تؤيّد دعم وزيري الحرب بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي إزاء عملية الضمّ"، وقال البعض إنهم "يقدرون رأي الجنرالات، خاصة أنه مع إعلان أشكنازي أنه سيدعم مسار الانفصال عن الفلسطينيين بطريقة مسؤولة ومقبولة للفلسطينيين والأميركيين، مع الحفاظ على اتفاقيات السلام وحماية المصالح الإسرائيلية"، وفق مزاعمه.
رقم : 870841
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