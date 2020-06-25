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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 15:44
وزير المالية اللبناني: جلسات التفاوض مع صندوق النقد ايجابية
ولفت وزني في حديث صحفي، الى انّ "الاجواء ايجابية، واولويتنا بالتأكيد ان تكون المفاوضات مثمرة، علماً انّ جلسات التفاوض تجري بوتيرة مكثفة من اجل الانتهاء بشكل اسرع والوصول الى النتائج المرجوة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
870844
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