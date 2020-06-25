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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 16:41

الاحتلال يستمر في مداهمة المنازل والاعتقالات

الاحتلال يستمر في مداهمة المنازل والاعتقالات
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل وفتشت منزل المواطن محمد محمود أبو هشهش، وعبثت بمحتوياته، كما داهمت مخيم العووب شمالا وجابت دوريات الاحتلال شوارعه وأزقته.

وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة الآليات الثقيلة حي البقعان في البلدة وطوقت إحدى المباني السكنية.

وشرعت الآليات بهدم منزلًا سكنيًا قيد الإنشاء يعود للمواطن سائد الخطيب، ولم تسمح بوصول الفلسطينيين للمكان في لبدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت عدة منشآت سكنية مأهولة وغير مأهولة أمس في كل من؛ بيتونيا، الطيرة، بيت سيرا في رام الله، بيت حنينا وجبل المكبر في القدس، وكذلك عمليات هدم لمنشآت قيد الإنشاء في النقب المحتل.

كما اعتقلت الشاب أحمد عزت زنديق، بعد أن داهمت منزله في مخيم نور شمس وطفلًا يبلغ من العمر (10 سنوات) من حي وادي قدوم داخل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى كما اعتقلت وحيد شبانة وزوجته، بعد اقتحام منزلهما في بلدة الطور.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، وأعاقت حركة المواطنين وتنقلاتهم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في أزمة مرورية بالمنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

هذا وتعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلية بداية شهر يوليو/ تموز القادم، تنفيذ عملية ضم نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية المحتلة ويشمل الضم الإسرائيلي، منطقة غور الأردن والمستوطنات في الضفة.
رقم : 870851
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