زنكنة: قيمة المنتجات البتروكيماوية ستبلغ 25 مليار دولار

جاء ذلك في مراسم افتتاح مصنع "مياندوآب" البتروكيماوي وخط انتاج "الهيكسان العادي" بمصفاة الامام الخميني في "شازند" والبدء بعمليات مد انبوب نقل النفط الخام من "غورة " الى "جاسك" المطلة على بحر عمان اليوم الخميس برعاية الرئيس روحاني.



زنكنة أوضح في مراسم الافتتاح أن الناتج الاجمالي لقطاع البتروكيماويات مع تنفيذ هذه المشاريع سيصل لـ 25 مليون طن.



وأشار زنكنة الى أن القيمة الثابتة للانتاج البتروكيماوي سيصعد الى 25 مليار دولار حتى نهاية الولاية الرئاسية الحالية ( مايو/أيار 2021) ارتفاعا عن 12 مليار دولار المسجلة في سنة 2013.



وبين أن قيمة المنتجات ستصل مستوى 37 مليار دولار في اطار القفزة الثالثة بهذا القطاع حتى عام 2026.



من جهة ثانية أكد وزير النفط أنه سيتم افتتاح خط انبوب لنقل الاثيلين والذي وصل فعليا الى "تبريز" شمال غرب ايران، والذي يعد أضخم خط في العالم.



ولفت الى أن انتاج الاثيلين سيبلغ 7 ملايين طن حتى 20 مارس/آذار 2021، حيث إن 2 مليون طن سيتم نقله عبر هذا الانبوب الذي يشمل مناطقا في غرب البلاد.