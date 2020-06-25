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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 17:16

كورونا في اليمن.. الإصابات في مناطق سيطرة هادي تتخطى الألف

كورونا في اليمن.. الإصابات في مناطق سيطرة هادي تتخطى الألف
وأكدت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في سلطة هادي مساء أمس الأربعاء عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة و23 إصابة جديدة بالعدوى، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1015 حالة إصابة، بينها 274 حالة وفاة و379 حالة شفاء.

ولا تزال في مناطق سيطرة هادي 362 حالة نشطة للفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ولا تشمل هذه الحصيلة الأراضي الخاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله"، بما فيها العاصمة صنعاء.

وتتصدر محافظة حضرموت قائمة المناطق اليمنية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد بـ283 إصابة، بينها 116 حالة وفاة، وتليها عدن (247 إصابة بينها 30 وفاة) وتعز (218 إصابة و58 وفاة) ولحج (104 إصابات و28 وفاة).

وحسب هذه الأرقام، تصل نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في المناطق الخاضعة لسيطرة هادي إلى قرابة 27%، أي من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وسط مخاوف دولية متزايدة من أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير.
رقم : 870858
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