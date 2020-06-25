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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 17:23

هنية يهاتف ممثل غوتیريش ویعلن رفضه خطة الضم

هنية يهاتف ممثل غوتیريش ویعلن رفضه خطة الضم
ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن حركة حماس بيانها إن هنية استعرض خلال الاتصال المطول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تهدف إلى تصفيتها والنيل من حقوق الفلسطينيين المشروعة، خاصة خطة الضم وصفقة القرن.

وأوضح هنية موقف حماس الثابت والرافض للخطة، ومشيدًا في الوقت نفسه بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد خلاله رفض الأمم المتحدة لخطة الضم واعتبارها متناقضة مع قراراتها.

وركّز رئيس حماس خلال حديثه على قضية القدس، والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال من تهويد، ومحاولات تفريغ المنطقة من سكانها، إلى جانب الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها المرابطون هناك.

كما تحدث عن معاناة سكان القطاع جراء الحصار الإسرائيلي والخناق المفروض عليهم منذ سنوات، بالإضافة إلى المساعي الفلسطينية لتحقيق الوحدة الفلسطينية في ظل الوضع الحساس الذي تمر به القضية والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

فيما استمع هنية إلى ميلادينوف ممثلا للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمواضيع السياسية، وحصار غزة، بالإضافة إلى الوضع الفلسطيني الداخلي ومحاولات تحقيق الوحدة.
رقم : 870862
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