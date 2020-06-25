حقيقة هروب مصاب بكورونا من مشفى حماة الى دمشق

هذه الاثارات اجاب عليها المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف مؤكدا أن الشخص الذي قيل إنه مصاب بفيروس كورونا وهرب من مشفى حماة إلى دمشق، موجود في العزل الطبي في قطنا.



ونفى خلوف لصحيفة "الوطن" حقيقة الأنباء المتداولة عن هروب شخص مصاب بكورونا إلى دمشق، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.



وبين خلوف أن الجهات المعنية تتبعت هذا الشخص وتم حجزه فور وصوله لدمشق وتم تحويله إلى العزل الطبي في مشفى قطنا بريف دمشق.



وهنا أوضح الدكتور خلوف أن الشخص هو مشتبه به وهو عسكري، وبعد أخذ مسحة منه في قسم العزل بالمشفى لتحليلها بمخابر وزارة الصحة، اعتقد أن إجراءات المسحة انتهت فوراً، فغادر إلى بيته، وعندها اتصلنا بقطعته العسكرية نطلب إعادته لعزله حتى ظهور نتيجة مسحته تبين أنه كان بطريقه إلى دمشق ، فتم نقله من القطيفة إلى مركز العزل بقطنا ريثما تظهر نتيجة مسحته التي تعلنها وزارة الصحة كما هو معروف.

