استطلاع رأي: بايدن يتفوق على ترامب بفارق 14 نقطة

الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بمعهد سيينا كوليدج للأبحاث، وصدرت نتائجه، الأربعاء، كشف أن جو بايدن حصل على 50% من أصوات المشاركين، مقابل 36%ة لترامب، وهذا يعتبر أعلى فارق بين المتنافسين هذا العام.



وبحسب الاستطلاع، تقدم بايدن بفارق 22 نقطة بين النساء وبـ3 نقاط بين الرجال، كما يتقدم بفارق 21 نقطة بين الناخبين المستقلين.



بينما يأتي تقدم ترامب الوحيد بين الجمهوريين المسجلين ومن المجموعة الديموغرافية التي أعطته مميزات في ولايات الساحة الصناعية في عام 2016.



يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الرئيس الأمريكي من أزمة اقتصادية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) واحتجاجات على مستوى البلاد ضد العنصرية النظامية ووحشية الشرطة، بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل على يد رجل شرطة.



ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.