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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 18:04

شيخ مشايخ سقطرى يعلن الحرب على السعودية والإمارات

شيخ مشايخ سقطرى يعلن الحرب على السعودية والإمارات
وقال بن ياقوت الأربعاء: إن "ما حدث في الجزيرة اليمنية انقلاب مكتمل الأركان بمباركة سعودية إماراتية.

كما اتهم السعودية بتسهيل تسليم جزيرة سقطرى اليمنية إلى ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، والسعي إلى "تمزيق اليمن وتفتيته خاصة المناطق الجنوبية".

وأكمل أن "الإمارات تعمل منذ وقت مبكر على إدخال جنود ليسوا من أبناء سقطرى إلى الجزيرة بحجة أنهم من الجيش والأمن، كما عملت على شراء ولاءات بعض قادة الكتائب الموجودين في الجزيرة وقد زاروا أبوظبي".

وأشار إلى أن "هؤلاء القادة أعلنوا تمردهم على حكومة (المخلوع منصور هادي) والانضمام إلى المجلس الانتقالي في وقت سابق، كما أنهم رفعوا عَلَمَيْ الإمارات والانفصال".

ولفت إلى أن "الإمارات تعمل تحت غطاء العمل الخيري في الجزيرة، لكن الحقيقة أن من يعملون في هذه المؤسسات هم ضباط عملوا على شراء الولاءات في سقطرى".

وأوضح بن ياقوت أن "المؤامرة السعودية قد انكشفت، والشعب اليمني قد فقد الثقة بها"، واصفاً التحالف السعودي الإماراتي بـ "تحالف الشر الساعي إلى تقسيم اليمن".

ومنذ 12 مايو الماضي، تشهد محافظة أبين قتالاً عنيفاً، على خلفية محاولات ميليشيات منصور هادي التوغل في مدينة زنجبار، واستعادتها من يد "الانتقالي".

والجمعة، سيطرت ميليشيات "الانتقالي" على مقر السلطة المحلية في سقطرى، إثر انسحاب القوات السعودية و الميليشيات التابعة لتحالف العدوان السعودي، عقب ساعات من سيطرتها على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع بمدينة حديبو، مركز المحافظة.

وبالتزامن اعتبرت حكومة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، في بيان، هذا الفعل "اعتداءً غاشماً وتمرداً وانقلاباً واضحاً على السلطة الشرعية" وفق تعبيره، و"رداً عدوانياً ومستهتراً" على الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض.
رقم : 870875
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