ايران تنتقد انتهاك اميركا وفرنسا لمعاهدة حظر التجارب النووية

وفي كلمته اليوم الخميس خلال اجتماع الجنة التمهيدية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوية (CTBT)، جدد غريب آبادي الموقف المبدئي لايران بضرورة القضاء الكامل للاسلحة النووية وقال، للاسف انه وبعد مضي اكثر من عقدين على المصادقة على هذه المعاهدة ، فقد اصبح الوصول الى هدفها المتمثل بانهاء تطوير وتحديث الاسلحة النووية ابعد منالا.



كما أعرب عن أسفه للنهج الهدام الذي تسلكه بعض الدول تجاه نزع الاسلحة النووية ومعاهدة الحد من الانتشار النووي واضاف، ان تحديث واختبار الاسلحة النووية يهددان المعاهدة باعتبارها المرجع في نزع الاسلحة النووية والحد من انتشارها وكذلك يهدد السلام والامن الدوليين.



واشار الى أن اطلاق غواصة فرنسية مؤخرا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية (M51) لا ينسجم مع التزامات فرنسا الدولية.



واعتبر غريب آبادي أن الانسحاب الاحادي من الكثير من الاتفاقيات الدولية ومنها معاهدة السماوات المفتوحة ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والاتفاق النووي، قد تحول الى سياسة ممنهجة للولايات المتحدة، والتي لا تتعارض مع نهج التعددية وحسب بل تهدد السلام والامن الدوليين ايضا.



كما اعرب غريب آبادي عن القلق العميق من مصادقة مجلس الشيوخ الاميركي على ميزانية قدرها 10 ملايين دولار لتنفيذ التجارب النووية، داعيا اميركا وفرنسا الى احترام التزاماتهما في الحفاظ على اهداف معاهدات نزع السلاح النووي.