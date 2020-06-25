التطبيع مع الاحتلال بنكهة كورونا!

وكتب نتنياهو في تغريدة على تويتر “سيعلن بعد لحظات قليلة وزيرا الصحة الإسرائيلي والإماراتي عن اطلاق تعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا”.



وأضاف “سيرتكز هذا التعاون على البحث والتطوير والتكنولوجيا في مجالات ستعزز الأمن الصحي في المنطقة بأسرها.



وأوضح نتنياهو أن هذا الإعلان يأتي “نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجرت خلال الأشهر الأخيرة وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا. كلما كنا أقوى وأعظم، كلما نردع أعداءنا ونقرب أصدقاءنا منا”.



ويشهد التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب تطورا متسارعا في الأشهر الأخير على الرغم من أن الإمارات لا تربطها بالكيان الإسرائيلي "معاهدة سلام".



والأسبوع الماضي، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إلى ضرورة الحفاظ على “خطوط مفتوحة” مع "إسرائيل".