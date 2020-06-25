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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 21:00

أمريكا .. وتحرك جديد بشأن خطة الضم

أمريكا .. وتحرك جديد بشأن خطة الضم
وقال المستشارة : "المشاورات جارية، ويبدو أن الرئيس سيصدر إعلانا. لقد تحدث عن ذلك في السابق، وسأترك له نقل هذا الإعلان الكبير إليكم، ويسرنا جدا استمرار المفاوضات".

وشددت كونواي على أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى الاضطلاع بدور "وكيل السلام" في الشرق الوسط و"يحاول إحلال السلام في المنطقة بطرق مختلفة". وقللت من أهمية التحذيرات الفلسطينية والعربية من عواقب الخطوة الإسرائيلية المتوقعة، معتبرة ذلك "استراتيجية إخافة" ورجحت أن تلك التبعات لن تحدث.

وبموجب الصفقة المزعومة والتي نشرها البيت الأبيض في يناير الماضي بفرض سيادة كيان الاحتلال على نحو 30% من الضفة الغربية المحتلة، بينها غور الأردن و132 مستوطنة، مقابل الموافقة على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وبدوره كان قد تعهد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا بالشروع في إجراءات ضم تلك المناطق مطلع يوليو القادم، رغم رفض الجانب الفلسطيني للخطة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يجتمع المسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الجاري لتقرير ما إذا كانت واشنطن ستؤيد هذه الخطوة الإسرائيلية أم لا.

وفي هذا الصدد  يواصل قطاع غزة فعالياته الاحتجاجية ضد مشروع الضم حيث نفذت الجبهة الديموقراطية مسيرة جماهيرية، ونظم اتحاد لجان العمل الزراعي وقفة للتحذير من السيطرة على ثروات الاراضي المراد ضمها، اما فتية غزة فكان لهم مسير كشفي اكدوا فيه انهم يرفضون مشروع الضم تماما كما يرفضون الاحتلال.

ومن جانبه دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، إلى تكامل ومواصلة جهود وأدوار الأحزاب والمنظمات والهيئات السياسية في العالم العربي والإسلامي من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدسات الأمَّة وهويتها وتاريخها حتى زوال الاحتلال.

وفي سياق متصل قال القيادي في الجبهة الديموقراطية طلال ابو ظريفة: "كل الخيارات مطروحة أمام شعبنا في مواجهة هذه الخطة الأمريكية - الصهيونية هي خيارات مفتوحة ومشرعة بما فيها المقاومة بكل اشكالها ومطلوب من المجتمع الدولي ولو مرة واحدة نصرة حقوق الشعب الفلسطيني والحد من السياسة الأمريكية والإحتلال المصر على مضي قدما بصفقة القرن وخطة الضم التي نعتبرها العدوان على حقوق شعبنا".
 
وبدورها قالت صفاء ابو سعيد وهي عضو مجلس ادارة اتحاد لجان العمل الزراعي: "نطالب الجهات الرسمية بضرورة العمل الفوري والمباشر بتوفير كل الدعم اللازم لتعزيز صمود اهلنا وفلاحينا في كل مناطق تواجدهم خصوصا في منطقة ج والتي تشمل منطقة الأغوار الفلسطينية".

وفي غضون ذلك فقد شهدت غزة مسير كشفي لأشبالها حيث انطلق المسير من أرض السرايا باتجاه المجلس التشريعي حيث أرسلت خلاله الأجيال الفلسطينية الشابة صوتها للعالم برفضها للضم ولكل المشاريع الاستعمارية.

كما قال قائد الكشافة في حركة حماس إبراهيم مسعود:" خرجنا اليوم لنقول لنتنياهو وترامب، نحن ككشافة فلسطينية ننشئ هذه الكشافة على حب الوطن، اليوم كشافة الفلسطينية تقول كلمتها، نحن مع كل فلسطين من البحر الى النهر".
 
رقم : 870906
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