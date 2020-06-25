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الخميس 25 حزيران 2020 ساعة 21:29

الرئيس التونسي يعلن موقف بلاده من تطورات ليبيا

الرئيس التونسي يعلن موقف بلاده من تطورات ليبيا
وقال سعيد في تصريحات أدلى بها أثناء حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية على خلفية زيارته الأخيرة إلى فرنسا، التي كان ملفها الرئيسي هو الحرب الليبية، إن "المشكلة الليبية تهم الليبيين، وأن السلطة في طرابلس التي حازت على شرعيتها بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، لكن حصلت تدخلات أجنبية جعلت هذه الأزمة دولية، وغيرت قواعد اللعبة".

واقترح الرئيس التونسي "عقد لقاء بين جميع ممثلي القبائل الليبية بهدف صياغة دستور مؤقت يسمح بتنظيم السلطات العامة في البلاد، ثم إعداد دستور جديد يقبله كل الليبيين".

وأشار سعيد في تصريحاته إلى أن "تونس دفعت ثمنا باهظا لهذه الحرب، التي لا تنتهي، مالياً وأمنياً، وحتى داخل طبقتها السياسية، كما لو أن المشكلة الليبية كانت تونسية - تونسية، فقد دعم البعض (التونسيين) الشرق، والبعض الآخر الغرب".

واعتبر الرئيس التونسي أن الوضع الحالي "لا يساهم سوى في تفاقم الوضع" وأضاف: "المطلوب هو تنسيق مواقف الجزائر وتونس لمساعدة الليبيين على الوصول إلى حل".
رقم : 870913
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