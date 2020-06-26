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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 08:58

الحوثي يجدد تحميل العدوان مسؤولية حدوث تسرب من صافر

الحوثي يجدد تحميل العدوان مسؤولية حدوث تسرب من صافر
وعبر سلسة تغريدات على موقع تويتر" جدد الحوثي تحميل دول العدوان السعودي على اليمن المسؤولية عن ذلك.

واستنكر الدور ‏البريطاني بشأن الخزان صافر، وقال "إذا كنتم تعتقدون أن الأحياء السمكية أغلى لديكم من ‏الشعب اليمني، فأنتم كبريطانيين تؤكدون تبعيتكم المطلقة للخارجية الأمريكية التي أعلنت قلقها ‏على الجمبري اليمني سابقا، في حين شاركتما كدولتين وأعلنتما رسميا الحصار والقتل للمواطن ‏اليمني باشتراككما في قيادة العدوان عليه".

‏وأضاف ان ما فعله العدوان والحصار اقتصاديا وبيئيا باليمن أشد ضرراً من أي تسرب قد أخلينا ‏مسؤوليتنا عنه.

وكان الحوثي قد دعا إلى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل جدي. محملا أمريكا والسعودية وتحالفهما المسؤولية الكاملة عن أي نتيجة كارثية لعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم.
رقم : 870957
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