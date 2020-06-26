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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 09:04

العاصمة الصينية تشهد اكتشاف حالات كورونا جديدة!

العاصمة الصينية تشهد اكتشاف حالات كورونا جديدة!
وقال مركز الإحصاء الحكومي إن 5 أشخاص اكتشف لديهم المرض دون أن يعانوا من أية أعراض.

وبالمقارنة مع أمس فقد تم الكشف عن 20 حالة إصابة جديدة، منها 19 مريضا في حالة نشطة وحالة واحدة بدون أعراض. ومن بين الحالات النشطة ، 5 حالات قادمة من الخارج، وتم تسجيل 14 محلياً: 13 في بكين وواحدة في مقاطعة هوباي.

منذ ديسمبر من العام الماضي ، توفي في الصين جراء الإصابة بفيروس كورونا 4634، وتم تسجيل 83 ألفا و 462 حالة إصابة نشطة.

سجلت سلطات الصحة في الصين اليوم الخميس 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليوم 24 يونيو، ارتفاعا من 12 قبلها بيوم.

يذكر انه تمكن متخصصون فى بكين، من تدشين مختبرا "قابل للنفخ" تم بناؤه لاختبار فيروس كورونا الجديد فى حى داشينج بالعاصمة الصينية بكين، ودخل المختبر المسمى باسم "هوه يان" أو (عين النار) حيز التشغيل التجريبى فى مركز رياضى فى حى داشينج لتلبية حاجات متزايدة على اختبارات الحمض النووى بعد تسجيل مجموعة من الاصابات المؤكدة مؤخرا، ويستوعب المختبر المتنقل الذى تم بناؤه خلال يومين من نهاية الأسبوع الماضى.

هذا وتسعى السلطات الصينية جاهدة إلى تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد عدد المصابين بالوباء، خلال الآونة الأخيرة، رغم إعلان البلد الآسيوي سيطرته على المرض.
رقم : 870961
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