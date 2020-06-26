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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 09:06

الصحة العراقية ترد على جدل نفاذ الأكسجين الطبي

الصحة العراقية ترد على جدل نفاذ الأكسجين الطبي
وقال البدر إن أجهزة الاكسجين لم تنفد من وزارة الصحة، والمبالغات التي اُثيرت كانت ضمن سياق الحرب الاعلامية على وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الضغط أمر طبيعي لزيادة الحاجة للأكسجين، وهذا يحدث في كل دول العالم.

وأوضح أن وزارة الصحة لديها معامل خاصة بها، وهناك معامل لقطعات اخرى من ضمنها وزارة الصناعة، وفعلّنا الانتاج بصورة اكثر في الايام الاخيرة.

وأضاف أن مادة الاكسجين لم يتم توظيفها بالشكل الصحيح، فبعض المواطنين يتصورون أن الاكسجين علاج ضد فيروس كورونا، وأصبح الاحتياج للمادة أكثر، وهذا غير صحيح، مؤكداً أن الوزارة أرسلت فرقها المختصة لمعالجة الموقف، ولا يوجد مشكلة لتجهيز الاكسجين.
رقم : 870965
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