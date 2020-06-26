الكاظمي يكشف عن اجراء تغيير بمواقع إدارية في العراق

وقال الكاظمي خلال لقائه مع مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين، إن "التحديات التي نواجهها اليوم كبيرة وعندما يكون هناك نقد للحكومة فيجب أن يكون مبنياً على الحقيقة"، مشدداً بالقول "لا أشكل أي تهديد لأي أحد لأن ليس لدي حزب وحزبي هو الشعب".



وأضاف "لدينا تحدٍ حقيقي في مواجهة وباء كورونا والسبب هو ضعف البنى التحتية"، معتبراً أن "العراق لم ينجح ببناء نظام صحي حقيقي أو نظام تربوي جيد".



ولفت الكاظمي الى أنه "لدينا تحديات الهوية العراقية وعانينا سابقا من صراعات طائفية، وتراب العراق مقدّس ويجب أن ندافع عنه بكل الطرق"، مؤكداً أن "حكومتنا ليست حكومة حزب وهدفنا الوصول الى انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة".



واعتبر الكاظمي أن "المواطن خرج بتظاهرات وطالب بانتخابات نزيهة وإصلاح وهذه المطالب يجب أن تُحمى وتكون مقدّسة لدينا ولن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة"، لافتاً الى أن "الحكومة جاءت في وضع اقتصادي منهار والورقة البيضاء التي تعمل عليها الحكومة هي ورقة إصلاح وتوزيع للعدالة على الجميع".



وتابع أنه "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة"، موضحاً "أطلقنا مشروع إنهاء إنجاز المستشفيات التي لم تنجز منذ فترة طويلة".