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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 12:10

العتبة الكاظمية تصدر بيانا بشان أنباء إصابة منتسبيها بكورونا

العتبة الكاظمية تصدر بيانا بشان أنباء إصابة منتسبيها بكورونا
وقالت العتبة في بيان، "انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والمهنية والأخلاقية تعلن الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة متمثلةً بأمينها العام الطبيب الاستشاري حيدر الشمري إن انباء (اصابة منتسبي العتبة مصابين ب‍فيروس كورونا) عارية عن الصحة تماماً وهذا مما يؤسف له بسبب عدم الدقة التي يتصف بها البعض وهو أمر مرفوض يؤدي إلى بث ثقافة الترويع والترهيب في نفوس المؤمنين وإشاعة الفوضى فيما بينهم، إذ كان من المتعين الرجوع بالسؤال من الأمانة العامة للعتبة الكاظمية عن مدى صحة ذلك دون الشروع بنشر تلك الأخبار التي من شأنها أن توهم المؤمنين وتسهم في نشر الأباطيل في ظل هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم اجمع والعراق جزء منه".

ودعت العتبة، الجميع إلى "توخي الدقة والحذر من المساس بهذا الصرح الديني الكبير والعاملين فيه"، مشيرة الى انها "قد بادرت ومنذ بدء الأزمة الصحية الوبائية العالمية الراهنة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية المشددة التي من شأنها الحد من انتشار وباء كورونا حفاظاً على صحة وسلامة وأرواح الزائرين والعاملين في العتبة المقدسة على حد سواء، وهذا ما أشاد به كل من السادة ممثل منظمة الصحة العالمية ووزيري الصحة السابق والحالي ومدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ المحترمين في اثناء الزيارات الميدانية لهم للعتبة الكاظمية المقدسة".

وتابعت، أنها "ساعية لاتخاذ كافة التعقيبات القانونية وبما يحفظ ويصون مكانة العتبة المقدسة وملاحقة أي إساءة تُعد من الأفعال المجرمة قانوناً والتي نص عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل وهي تحتفظ بحق الرد تجاه كل من يسعى إلى النيل من العتبة المقدسة بكيانها واعتبارها المعنوي وفق الأصول وما تنص عليه القوانين النافذة".

واشارت الى انها "الاحرص من غيرها على ابنائها وبناتها الاعزاء العاملين في العتبة المقدسة وعلى زائريها الكرام"، مؤكدة بانها "تُطمئن المؤمنين الكرام بسلامة العاملين فيها وأنها مستمرة بالعمل بموجب توصيات المرجعية الدينية العليا ودعوتها في الحفاظ على سلامة المؤمنين ووقايتهم بالامتناع عن عقد التجمعات بسبب الظروف الصحية الخطيرة الراهنة وكذلك دعوتها إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المعنية فضلاً عن عمل العتبة المقدسة بتوجيهات وتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020م والتزاماً بأحكام المادة 46 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981م وتوصيات لجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا وامتثالاً للواجب الشرعي في الحفاظ على أرواح المؤمنين كافة والعاملين في العتبة المقدسة والزائرين بشكل خاص".
رقم : 870999
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