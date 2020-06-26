الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 12:30

الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة

الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
اجتماع طارئ

أشار وزراء الخارجية العرب إلى التزامهم بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربيّة، وآخرها القرار رقم 753، الصادر عن قمة تونس، وأكدت الجامعة العربيّة على ضرورة الالتزام بوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبيّة واستقرارها ورفاهية الشعب الليبيّ ومستقبله الديمقراطيّ، مشددة على ضرورة العمل على استعادة دور الدولة الليبيّة الوطنيّة ومؤسساتها لخدمة الليبيّين.

وفي هذا الصدد؛ أوضحت الجامعة العربيّة أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية، مؤكدة دعم مجلس الجامعة لتنفيذ كامل الاتفاق السياسيّ الليبيّ الموقع في مدينة "الصخيرات" المغربيّة، عام 2015، وعلى دور كل المؤسسات الشرعيّة المنبثقة عن الاتفاق الموقع ومخرجات مختلف المسارات الدوليّة والإقليميّة وآخرها مؤتمر برلين.

وفي غضون ذلك؛ بينت الجامعة محوريّة الدور الأساس للدول المجاورة لليبيا، وضرورة تنسيق الجهود لإنهاء الأزمة الليبيّة، والترحيب بالبيان الختاميّ الصادر عن اجتماع الجزائر الذي عقده وزراء خارجية دول جوار ليبيا في كانون الثاني.

بالمقابل، شدد المجتمعون، على ضرورة إيقاف التدخلات الأجنبيّة في ليبيا ومنع وصول المقاتلين المتطرفين الإرهابيين إلى البلاد، وانتهاك القرارات الدولية المعنيّة بحظر توريد السلاح.

وعلى هذا الأساس، رحّبت جامعة الدول العربيّة بكل المبادرات والجهود الدوليّة وجهود الدول المجاورة لليبيا، الرامية لوقف العمليات العسكريّة واستئناف العمليّة السياسيّة في البلاد برعاية منظمة الأمم المتحدة.

مبادرة مغربيّة

أعلنت المملكة المغربيّة، الثلاثاء الماضي، عن مبادرة عربيّة جماعيّة لحل الأزمة الليبيّة، بالتزامن مع التصعيد العسكريّ الخطير حول مدينة سرت التي تقع في منتصف الساحل الليبيّ، بالتزامن مع تلويح الرئيس المصريّ "عبد الفتاح السيسي"، في وقت سابق، بالتدخل العسكريّ المباشر.

 وبهذا الصدد، قدم وزير الشؤون الخارجيّة والتعاون، "ناصر بوريطة"، اقتراحين، يتمثل الأول في إنشاء فريق عربيّ مصغر من عدة دول عربيّة معنيّة بالملف الليبيّ، يتولّى وضع تصوّر استراتيجيّ، للتحرك العربيّ الجماعيّ والإسهام في تسوية الأزمة الليبيّة، أما المقترح الثاني، يقوم على أساس الانفتاح على كل الأطراف الليبيّة وتقريب وجهات النظر فيما بينها.

کذلك؛ تساءل الوزير المغربيّ، عمّا إذا كان من الممكن تخطّي اتفاق الصخيرات، من دون بديل ينال نفس القدر من التأييد الليبيّ والدوليّ، لافتاً إلى أنّ اتفاق الصخيرات يتضمّن بنوداً أصبحت متجاوزة وتحتاج إلى تحديث، وفق ما ذكر.

وأوضح بوريطة أنّ هذه المقاربة تقوم على مسلمات لخّصها في الحفاظ على اللحمة الوطنيّة لليبيّين والوحدة الترابيّة لدولتهم وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أيّ تصوّر أو مؤشر للتقسيم بحجة البحث عن تهدئة الأوضاع.

وختم الوزير المغربيّ، بأنّ بلاده تقف مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها وسيادتها ورفض أيّ تطاول على أمنها أو استقرارها، مشدداً على رفض الرباط لكل التدخلات الأجنبية في ليبيا بالإضافة إلى رفضها التدخلات الأجنبيّة في المنطقة العربية بشكل كامل.

ووفق تقارير إعلاميّة؛ تسعى المملكة المغربيّة للعب دور محوريّ في الأزمة الليبية بعد التقارب المغربيّ - التركيّ غير المسبوق الذي تبع سنوات من فتور العلاقات بينهما، وتأتي المبادرة المغربيّة بعد تحركات دبلوماسيّة واسعة، خلال الأشهر المنصرمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرباط أكّدت في وقت سابق، على لسان وزير خارجيتها، أنّها لا ترى أنّ حل الأزمة الليبيّة يمكن أن يكون عسكرياً، بل لا يمكن أن يكون إلّا حلاً سياسياً نابعاً من الليبيّين أنفسهم، كما حدث في الصخيرات بمصاحبة ومواكبة من المجتمع الدولي، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية.

خلاصة القول؛ لم يعد للشارع العربيّ أيّ ثقة بجامعته أو جامعة مسؤوليه إن صح التعبير، بعد فشل الجامعة المشلولة في إيجاد أصغر الحلول لمآسي العرب وويلاتهم، وغياب أيّ دور إيجابيّ لها على الساحة العربية، خاصة بعد أن غُيبت سوريا الصادحة بصوت الحق والمقاومة، ليبقى السؤال الأبرز إلى متى سينحصر دور جامعة الدول العربية بالتنديد والاستنكار والشجب؟
رقم : 871006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
هل سيتخلص أكراد العراق من شباك "المنقذ الأكبر"؟
26 حزيران 2020
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
ماوراء الصمت السعودي تجاه الانقلاب في جنوب اليمن
26 حزيران 2020
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
26 حزيران 2020
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
روحاني: فارضو الحظر لايمكن أن يوقفوا حركة الشعب الإيراني
25 حزيران 2020
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
الموقف الايراني الثابت الذي لم يستوعبه ترامب؟
25 حزيران 2020
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
الضم ولد قبل سنوات وما يحدث الان تسمية المولود
25 حزيران 2020
وزير الدفاع الإيراني: بلغنا مراحل متقدمة في صناعة الطائرات
25 حزيران 2020
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
السعودية تضغط بقدمها على رقبة الشعب اليمني !!
24 حزيران 2020
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
هل يستطيع ترامب قطع العلاقات مع الصين؟
24 حزيران 2020
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
روحاني: نتعاون مع الوكالة الدولية ولكن !!
24 حزيران 2020
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
ايران لن تتفاوض مع احد حول مصالحها الوطنية والاقليمية
24 حزيران 2020
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
ماالذي يجب أن يفهمه ابن سلمان من توازن الردع اليمنية؟
24 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس