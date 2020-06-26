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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 12:32

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين
ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بورين واعتقلت الأسير المحرر غسان زيدان نجار، بعد تفتيش منزله والعبث به، واعتقلت الشاب علي محمد سيف بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة برقة.

وقرب بلدة دوما أصيب المواطن محمد عبد الحفيظ الربع (28 عاما)، من سلفيت برضوض إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه بالضرب حيث نقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس لتقلي العلاج.

كذلك داهمت دوريات الاحتلال بلدة كفر قليل ومنطقة الضاحية وشارع القدس دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية حيث اندلعت مواجهات مع الشبان في حي عبيد، وذلك تزامنا مع ذكرى استشهاد محمد سمير عبيد.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أنور سامي عبيد من على حاجز زعيم، وذلك بعد اقتحام منزله لاعتقال شقيقه محمد.

وتشهد بلدة العيساوية مواجهات باستمرار بين الشبان وقوات الاحتلال التي تقتحم البلدة وتنكل بالمواطنين.
وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المباشرة على المواطنين الفلسطينيين بالضرب والرشق بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة.
رقم : 871007
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