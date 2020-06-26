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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 12:37

ماهو موقف باريس وبرلين وروما من الازمة الليبية؟

ماهو موقف باريس وبرلين وروما من الازمة الليبية؟
ودعت الدول الأوروبية الثلاث في بيان الأطراف الخارجية لإنهاء جميع أشكال التدخل في ليبيا والاحترام الكامل لحظر السلاح الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي.

وقالت في بيانها، إنها "تشجع على اختتام سريع للمفاوضات بين المعسكرين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح بالتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق نار دائمة وذات مصداقية".

وأكدت أن "ذلك يعد عنصرا أساسيا في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي بشكل فعال، مما سيسمح بحل دائم للنزاع".

وبينت الدول الثلاث أن "كل الجهود في هذا الاتجاه، بما في ذلك المبادرة المصرية التي أعلنت في 6 يونيو، يجب أن تكون محل تشجيع".

وشددت على أن أي مبادرة لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وتسوية سياسية متفاوض عليها للأزمة الليبية، يجب أن تكون شاملة تماما ويجب أن تكون متمسكة بمبادئ مؤتمر برلين، الذي لا يزال الإطار الوحيد القابل للتطبيق.

لكن في المقابل حكومة الوفاق، اشترطت انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من مدينة سرت الساحلية ومنطقة الجفرة شرطا مسبقا لإجراء محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق النار.

هذا وقد عقد مجلس جامعة الدول العربية الثلاثاء الماضي اجتماعا طارئا افتراضيا على مستوى وزراء الخارجية، خصص لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وطرح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الثلاثاء خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، رؤية الجامعة العربية بشأن الملف الليبي، ملخصا إياها في 6 نقاط.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته "نتمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية"، مؤكدا أن أية ترتيبات لوقف إطلاق النار "لن تنجح أو تصمد طويلا على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة".
رقم : 871008
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