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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 12:38

الرئاسة العراقية تعلق رسميا على القصف التركي

الرئاسة العراقية تعلق رسميا على القصف التركي
وقال الناطق الرسمي للرئيس العراقي، في بيان، إن "هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية".

وأضاف البيان، أن "رئاسة جمهورية العراق تدعو إلى إيقاف الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية و التي ذهبت ضحيتها عدد من المدنيين العزل".

وأشار أن "رئاسة الجمهورية تستنكر هذه الخروقات، وتؤكد على ضرورة حل المشاكل الحدودية و الملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، و رفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية".

وكثفت تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل منطقة كردستان العراق منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه بالارهابي.

وأثار القصف استنكار الحكومة العراقية، التي قدمت مذكرتي احتجاج إلى السفير التركي في بغداد على خلفية القصف _المستمر حتى اليوم_ والذي روع الأهالي وخلف عددا من الضحايا والجرحى.
رقم : 871009
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