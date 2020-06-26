غوتيريش يتحرك لحل أزمة سد النهضة

وقالت مصادر دبلوماسية إن هذه الجلسة العلنية عبر الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر.



وقالت مصادرُ دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة علنية الإثنين المقبل عبر الفيديو بطلبٍ من مصر للبحث في الخلاف بين الدول الثلاث حول سد النهضة.



ودعت الأممُ المتّحدة كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العملِ معاً من أجلِ حلّ الخلافات القائمة لايجادِ حلٍ عادل ومتوازن لقضيّةِ سدّ النهضة الإثيوبي.



هذا وقد اعتبر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن ملء سد النهضة سيؤدي لجفاف صناعي في مصر قد يتضاعف، مؤكدا أن كل يوم يمر سيكون فارقا، وحدد شروط عودة بلاده للتفاوض مع إثيوبيا.