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الجمعة 26 حزيران 2020 ساعة 15:18
أهالي القامشلي ينظمون وقفة احتجاجية رفضا لـ"قيصر"
وذكرت مصادر أن الأهالي رفعوا لافتات تندد بالتدخل التركي على الأراضي السورية معربين عن رفضهم لما يسمى قانون قيصر والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
871033
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