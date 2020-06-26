وذكرت مصادر أن الأهالي رفعوا لافتات تندد بالتدخل التركي على الأراضي السورية معربين عن رفضهم لما يسمى قانون قيصر والإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.